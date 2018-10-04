Похититель в Комсомольске-на-Амуре увез свою добычу на краденом мопеде

СЕГОДНЯ 04:42 2018-10-04T04:42:02+03:00

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Жителя города юности обвиняют в краже из частного дома. Подозреваемому всего 20 лет, а он уже имеет проблемы с законом. Все потому, что захотелось ему залезть в чужой дом и вынести оттуда системный блок от компьютера и два мотошлема. Именно такой версии придерживаются дознаватели. К слову, попасть в помещение подозреваемому не составило труда — хозяин забыл закрыть окно, когда уходил из дома.

- Также следствие полагает, что похищенное молодой подозреваемый вывез на мопеде потерпевшего. Двухколесный транспорт был припаркован рядом с домом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против парня возбудили уголовное дело, расследование которого на данный момент уже закончилось. Материалы вместе с обвинительным заключением направили в суд. Подозреваемый будет дожидаться встречи со служителем Фемиды на свободе, но под подпиской о невыезде.