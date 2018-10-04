2018-10-04T05:11:35+03:00
Происшествия

В Хабаровске добычей подозреваемого в кражах из магазинов стали бутылка коньяка и аудиотехника

Фигурант уже наследил в Центральном и Индустриальном районах города
Ольга КИВА
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В Хабаровске добычей подозреваемого в кражах из магазинов стали бутылка коньяка и аудиотехникаВ Хабаровске добычей подозреваемого в кражах из магазинов стали бутылка коньяка и аудиотехникаФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителя Хабаровска обвиняют в кражах из магазинов. Подозреваемый побывал в продуктовом магазине и вынес оттуда бутылку коньяка стоимостью восемь тысяч рублей. До этого он дважды пытался похитить аудиотехнику в другой торговой точке.

- В магазине техники мужчина присмотрел для себя аудио- и стереотехнику. Потом он попытался вынести имущество, расплатившись на кассе, но сработала антикражная система. Подозреваемому пришлось иметь дело с охранником, который не стал сообщать о случившемся в полицию. Однако через некоторое время фигурант снова пришел в этот же магазин и умыкнул-таки так понравившуюся технику. Стоимость ущерба в этом случае оценили в 11 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Оба прецедента произошли в Центральном районе города. Как выяснилось позже, фигурант уже успел наследить в Индустриальном районе. Его дважды судили за преступления имущественного характера. Против подозреваемогоснова возбудили уголовное дело, а самого задержанного отправили в следственный изолятор. Сейчас материалы находятся на рассмотрении в суде.

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