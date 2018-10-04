2018-10-04T05:47:36+03:00
Спорт

В Хабаровском крае сделают снег для горнолыжных трасс

Это необходимая процедура в рамках подготовки к сезону 2018-2019
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае сделают снег для горнолыжных трассВ Хабаровском крае сделают снег для горнолыжных трассФото: Тимур ХАНОВ
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В Хабаровском крае начнется процесс оснежения горнолыжных трасс. Это необходимая процедура перед началом горнолыжного сезона 2018-2019, которую начали проводить еще в начале года. Чтобы на территории было достаточно снега используют снегогенераторы, с помощью которых насыпают искусственный снег. Их задействуют в периоды, когда еще мало или вовсе нет осадков.

Как сообщили в горнолыжном комплексе «Холдоми», прежде чем устанавливать оборудование проводят ряд работ. Например, нужно поднять грунт в некоторых местах и заложить резервуары под воду, затем проложить водопроводную трубу до верха трассы. Только после этого устанавливаются снегогенераторы. На время подготовки снежного покрытия доступ на территорию комплекса ограничивают для открытого посещения. Попасть на базу могут только организованные группы в сопровождении куратора.

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