2018-10-04T06:56:27+03:00
Общество

Хабаровские ЗАГСы начали работать по новым правилам

Теперь все бракосочетания регистрируют только в электронном виде
Ольга КИВА
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Хабаровские ЗАГСы начали работать по новым правиламХабаровские ЗАГСы начали работать по новым правиламФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае с 1 октября стартовала новая система регистрации бракосочетаний. Все данные о новоявленных мужьях и женах будут собраны в «Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», а сами бракосочетания будут регистрировать электронно.

- В эту систему попадут данные о регистрации браков с 1926 года. Чтобы реализовать такую задачу в регионе установили 212 программно-аппаратных комплекса в 24 муниципальных отделах ЗАГС и 107 поселениях. При этом 194 ПАК уже подключены, - сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Внедрение новой системы поможет сократить время обслуживания граждан и упростить процедуру оформления документов. Предполагается, что после 2021 года граждане России смогут получать услуги ЗАГС независимо от места проживания и места хранения информации на бумажном носителе. Однако сейчас специалисты не исключают, что на начальном этапе внедрения технологии возможны технические сбои. Это связано с тем, что в новой системе одновременно начнут работать все органы ЗАГС Российской Федерации, а единый центр обработки данных и служба технической поддержки будут находиться в западных регионах страны.

Сегодня в Хабаровском крае числится свыше пяти миллионов актовых записей. Ежегодно в регионе регистрируют порядка 56 бракосочетаний и более 105 тысяч юридически значимых действий - выдача повторных документов, справок, внесение изменений в акты и другие.

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