У пенсионера из Хабаровского края полицейские изъяли патроны для револьвера 19 века

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-04T07:29:31+03:00

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Полицейские в Амурске обнаружили у местного 69-летнего жителя патроны для револьвера системы «Наган». Это огнестрельное оружие было популярно популярно в конце 19 - начале 20 веков. Естественно, у правоохранителей возник вполне резонный вопрос, откуда у горожанина такое богатство?

- Сам задержанный пояснил, что нашел патроны в лесополосе еще в 2017 году. Изъятые боеприпасы отдали экспертам и те установили, что патроны вполне пригодны для стрельбы. Также специалисты отметили, что изготовили опасные изделия на заводе и годятся они для револьвера системы «Наган» образца 1895 года, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативники выяснили, что у задержанного не было лицензии на приобретение патронов и специального разрешения на использование и хранение боеприпасов. Поэтому правоохранителям ничего не оставалось, как завести уголовное дело на горожанина. За нарушение закона подозреваемому грозит лишение свободы на срок до четырех лет, окончательное решение примет суд. Пока идет расследование фигурант будет находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.