2018-10-04T07:28:14+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку

К поискам присоединились местные волонтеры
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку ФОТО: ПСО «Лига-Спас»В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку ФОТО: ПСО «Лига-Спас»
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Жительница Комсомольска-на-Амуре исчезла при невыясненных обстоятельствах. Пропавшая — Ирина Витальевна Малых, 55 лет. Вчера, 3 октября, она вышла из дома на улице Лазо и до настоящего момент о ее местонахождении ничего не известно.

Информация об исчезновении женщины появилась в группе ПСО «Лига-Спас» в социальной сети. В сообщении указаны приметы горожанки: рост — 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие. Согласно предварительной информации известно, что она была одета в белую куртку, синие джинсы и розовые ботинки.

Для поисков женщины привлекли волонтеров. Каждый желающий мог прийти сегодня в волонтерский штаб, расположенный на улице Лазо, 80, и записаться в отряд. В сообщении также говорилось, что кандидатам в искатели необходимо тепло одеться, запастись водой и взять с собой фонарики. Телефоны организаторов поисков: 8 (962) 288-05-40 и 8 (909) 808-21-21.

В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку ФОТО: ПСО «Лига-Спас»

В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку ФОТО: ПСО «Лига-Спас»

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