2018-10-04T08:26:35+03:00
Происшествия

В Хабаровске рецидивист несколько недель воровал металлоконструкции у энергетиков

Молодой человек плоскогубцами срезал со столбов ЛЭП металлические детали
Ольга КИВА
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Неизвестный в Хабаровском крае снял металлоконструкции с линии электропередачНеизвестный в Хабаровском крае снял металлоконструкции с линии электропередачФото: Иван ВИСЛОВ
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За помощью к полицейским обратились жители краевой столицы. Бдительные граждане заметили, что неизвестный мужчина орудует на линиях электропередач, а именно с помощью молотка и плоскогубцев срезает металлоконструкции.

- Полицейский, который отправился проверить информацию лично убедился, что злоумышленник выносит комплектующие с объекта, который принадлежит сетевой энергетической компании. Злоумышленника задержали. Законные собственники оценили причиненный ущерб в 385 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже выяснилось, что 23-летний злоумышленник орудовал на столбах ЛЭП в течение двух недель. За это время он успел демонтировать порядка тонны металлических изделий. Похищенное он сдавал в пункт приема металлолома, а деньги тратил на выпивку.

Задержанный, несмотря на свой молодой возраст уже успел отсидеть за убийство. Он освободился летом этого года и жил у приятеля недалеко от места преступления. Против парня снова завели уголовное дело, а самого задержанного водворили в изолятор временного содержания. Там он будет находиться вплоть до суда.

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