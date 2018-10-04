СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-04T09:39:02+03:00

За пьяную езду и смерть пассажирки хабаровчанин отправится в тюрьму на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Жителя краевой столицы приговорили к трем годам лишения свободы за пьяную езду, в результате которой скончалась женщина. Погибшая была хозяйкой машины и в тот роковой день села на пассажирской сиденье, уступив водительское кресло пьяному 29-летнему приятелю.

- Происшествие произошло и июне 2018 года в Индустриальном районе. Мужчина нарушил правила дорожного движения, когда ехал по улице Суворова. Машину оказалась за пределами проезжей части и врезалась в металлическое ограждение и опору рекламного щита. В результате аварии женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

На суде подозреваемый признал свою вину полностью и раскаялся. Он извинился перед родственниками погибшей. Эти обстоятельства учли и вынесли приговор. Свое наказание преступник будет отбывать в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.