2018-10-04T09:59:09+03:00
Происшествия

Камчадалка невольно стала «слепым» наркокурьером

Женщина пообещала передать книгу, в которой злоумышленники спрятали наркотики
Ольга КИВА
Поделиться:
Камчадалка невольно стала «слепым» наркокурьером ФОТО: Прокуратура Камчатского краяКамчадалка невольно стала «слепым» наркокурьером ФОТО: Прокуратура Камчатского края
Изменить размер текста:

Молодые жители краевой столицы оказались на скамье подсудимых за незаконную пересылку наркотиков. Одному из фигурантов 20 лет, другому 23 года. При этом у старшего подельника уже есть условная судимость за незаконный оборот наркотиков. Он попросил младшего приятеля переправить запрещенные вещества знакомому в село Мильково и парень выполнил его поручение.

- Задержанный додумался спрятать наркотики в книгу и упаковал так, чтобы никто не догадался о содержимом. Затем этот «контейнер» он передал одной из пассажирок автобуса, который отправлялся в Мильково. Ничего не подзревающая женщина согласилась передать посылку односельчанину, не подозревая, что ее используют в качестве наркокурьера, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Пассажирка передала книгу с запрещенными веществами молодому человеку и вскоре его задержали полицейские. Во время досмотра у него обнаружили 1,95 граммов синтетического наркотика.

Расследование уголовных дел, возбужденных против подозреваемых, подходит к концу. Дальше задержанных ждет встреча с судьей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ТЭЦ-2 в Хабаровске завершились гидравлические испытания
С корабля на бал — в Хабаровске спасатели в свой профессиональный праздник помогли попавшим в ДТП
Власти Хабаровска утвердили дату начала отопительного сезона
Молодые семьи Хабаровска учатся быть родителями и привыкают к здоровому образу жизни
За пьяную езду и смерть пассажирки хабаровчанин отправится в тюрьму на три года
В Хабаровске до сих пор не могут выяснить причину смерти женщины, скончавшейся после пластической операции
В Хабаровске рецидивист несколько недель воровал металлоконструкции у энергетиков
У пенсионера из Хабаровского края полицейские изъяли патроны для револьвера 19 века
В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшую горожанку
Хабаровские ЗАГСы начали работать по новым правилам
Землетрясение на Камчатке: второе сейсмособытие произошло через четыре часа после первого
В Хабаровском крае сделают снег для горнолыжных трасс
В Хабаровске добычей подозреваемого в кражах из магазинов стали бутылка коньяка и аудиотехника
Похититель в Комсомольске-на-Амуре увез свою добычу на краденом мопеде
Завод по разведению угрей в Хабаровском крае планируют запустить в 2020 году
Пожар в частном доме под Хабаровском: внутри постройки нашли двух бездыханных жильцов
В Хабаровском крае двое бандитов избили и зарезали инвалида