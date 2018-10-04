Камчадалка невольно стала «слепым» наркокурьером

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-04T09:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодые жители краевой столицы оказались на скамье подсудимых за незаконную пересылку наркотиков. Одному из фигурантов 20 лет, другому 23 года. При этом у старшего подельника уже есть условная судимость за незаконный оборот наркотиков. Он попросил младшего приятеля переправить запрещенные вещества знакомому в село Мильково и парень выполнил его поручение.

- Задержанный додумался спрятать наркотики в книгу и упаковал так, чтобы никто не догадался о содержимом. Затем этот «контейнер» он передал одной из пассажирок автобуса, который отправлялся в Мильково. Ничего не подзревающая женщина согласилась передать посылку односельчанину, не подозревая, что ее используют в качестве наркокурьера, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Пассажирка передала книгу с запрещенными веществами молодому человеку и вскоре его задержали полицейские. Во время досмотра у него обнаружили 1,95 граммов синтетического наркотика.

Расследование уголовных дел, возбужденных против подозреваемых, подходит к концу. Дальше задержанных ждет встреча с судьей.