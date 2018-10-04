2018-10-04T10:53:20+03:00
Общество

Молодые семьи Хабаровска учатся быть родителями и привыкают к здоровому образу жизни

Занятия для мам и пап, в том числе и будущих, проходят в специальной школе
Ольга КИВА
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Молодые семьи Хабаровска учатся быть родителями и привыкают к здоровому образу жизниМолодые семьи Хабаровска учатся быть родителями и привыкают к здоровому образу жизниФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице продолжает работать «Школа молодой семьи». Она открылась в октября 2017 года для мам и пап, в том числе и будущих. Здесь молодым родителям рассказывают о семейных ценностях, здоровом образе жизни, мотивируют заводить семью и рожать детей, а также заботиться о своем репродуктивном здоровье.

Как сообщили в администрации города, занятия проводят бесплатно для всех желающих. Среди специалистов, которые работают на этом проекте, врачи и социальные работники. Им посетители «Школы» могут задать любые вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Занятия проводят раз в две недели по средам. Ближайшее занятие состоится 10 октября. Адрес: улица Ленинградская, 30, актовый зал Хабаровского городского ресурсного центра. Время проведения семинаров – с 18:30 до 19:30. Проезд автобусом №1, остановка «Городская больница №1». Подробная информация по телефонам 40-90-69, 40-90-62 или на сайте здоровыйхабаровск.рф.

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