С корабля на бал — в Хабаровске спасатели в свой профессиональный праздник помогли попавшим в ДТП

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-04T11:53:53+03:00

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Сегодня в России отмечается 86 годовщина со дня создания службы Гражданской обороны, в два часа сотрудники МЧС принимали присягу у новоиспеченных кадетов на Комсомольской площади, а когда они возвращались на службу, прямо у здания управления произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись три машины, одна загорелась. Не раздумывая спасатели, прямо в парадной форме, бросились на помощь.

- Когда мы увидели, что произошло, то тут же вызвали по телефону «101» пожарный расчет, а сами, взяв огнетушители, побежали к машинам. На месте также уже были очевидцы произошедшего. Пламя погасить удалось быстро. Пожарному расчету оставалось только смыть топливо с проезжей части. Также наши сотрудники медицинской службы оказали первую помощь пострадавшим, - рассказал Алексей Петрук, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе. - Мы всегда находимся в состоянии «боевой» готовности, даже в свои профессиональные праздники.

Во время столкновения один водителей получил серьезные травмы, ему наложили шину и повязку на поврежденную ногу и отправили в больницу на машине скорой помощи. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД выясняя все обстоятельства призошедшего.