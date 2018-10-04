На ТЭЦ-2 в Хабаровске завершились гидравлические испытания

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-04T12:31:20+03:00

Уже утром 5 октября горячая вода должна будет появиться у всех подключенных к этой теплоцентрали

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Специалисты Хабаровской теплосетевой компании завершили гидравлические испытания на всех подведомственных ТЭЦ. Вчера, 3 октября, горячая вода была подана во все теплосети зоны ТЭЦ-1, сегодня началось заполнение всех трубопроводов зоны ТЭЦ-2.

- Уже утром, 5 октября, вода должна появиться во всех домах, подключенных к этой теплоцентрали, - рассказала Анна Никитенко, руководитель пресс-службы филиала «ХТСК». - Если этого не произойдет, жильцам необходимо обращаться в свои ТСЖ и управляющие компании, возможно в доме не открыты необходимые задвижки.

Во время гидравлических испытаний сетевики выявили 15 поврежденных трубопроводов, большая часть была оперативно отремонтирована, на остальных ведутся ремонтные работы, которые никак не повлияют на подачу горячей воды в дома хабаровчан.