2018-10-05T02:57:49+03:00
Происшествия

Клиент компании быстрых займов замотал лицо шарфом и напал на их офис в Хабаровске

Добычей налетчика стали примерно 80 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Клиент компании быстрых займов замотал лицо шарфом и напал на их офис в ХабаровскеКлиент компании быстрых займов замотал лицо шарфом и напал на их офис в ХабаровскеФото: Александр ГЛУЗ
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Разбойное нападение на офис экспресс-займов совершил 34-летний хабаровчанин. Мужчина, скрыв лицо под шарфом, ворвался в помещение и принялся угрожать сотруднику организации пистолетом. Перепуганный менеджер отдал налетчику всю наличность, которая имелась в кассе – около 80 тысяч рублей. С добычей налетчик затерялся во дворах.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника задержали. Оказалось, что в конце сентября хабаровчанин должен был вернуть компании быстрых займов деньги. Также выяснилось, что в 2010 году подозреваемый проходил по уголовному делу о вымогательстве. Мужчина нигде официально не трудился, перебивался подработкой в разных фирмах разнорабочим.

Обыскав место жительства фигуранта, полицейские нашли только 55 тысяч ворованных рублей. Остальные деньги хабаровчанин успел потратить по своему усмотрению. Пистолет мужчина выбросил, но где – установить не удалось.

Сейчас налетчик находится под домашним арестом. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Максимальное наказание – до восьми лет тюрьмы.

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