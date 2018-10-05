Хабаровских офицеров и генералов проверяют на выносливость, силу и быстроту

СЕГОДНЯ 03:36 2018-10-05T03:36:09+03:00

Для этого испытуемым, как минимум, надо пробежать кросс, выполнить жим штанги лежа и проплыть дистанцию

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В краевой столице проходит итоговая проверка физической подготовки генералов и офицеров штаба Восточного военного округа. Она продлится до конца недели и за это время испытуемым придется пройти ряд упражнений. Нагрузки для военнослужащих будут выбирать в зависимости от возраста. Среди обязательных пунктов проверки бег на 60 и 100 метров, челночный бег 10х10 и плавание на 100 метров.

Как пояснили в пресс-службе Восточного военного округа, чтобы оценить физическую подготовку офицеров также ввели такие упражнения, как подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в положении упор лежа, подъем с переворотом. Кроме того, среди заданий жим штаги лежа и толчки гирь весом 24 килограмма. Также испытуемым предстоит пробежать кросс на один и три километра и проплыть дистанцию в 500 метров.

Военнослужащие сдают нормативы на территории легкоатлетического манежа. Часть нормативов уже сдали в плавательном бассейне Хабаровского филиала ЦСКА.