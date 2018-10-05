2018-10-05T04:25:35+03:00
Происшествия

Биробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизнью

Мужчина напал на потерпевшую, избил ее, а потом зарезал
Ольга КИВА
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Биробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизньюБиробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизньюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Биробиджана осудили на 13 лет лишения свободы за убийство собственной сожительницы. Происшествие случилось в марте 2018 года, а начиналось все как обычно - с застолья. Подсудимый и потерпевшая выпивали, но в какой-то момент женщина решила, что фигурант лишний в квартире и она попросила его уйти.

- Из-за этой просьбы 33-летний мужчина разозлился, напал на потерпевшую и стал избивать ее руками и ногами. Потом он схватил нож и ударил им женщину шесть раз. При этом фигурант бил жертву и по голове, и по телу, и по рукам, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Сожительница скончалась на месте преступления от большой кровопотери. На суде мужчина всячески отрицал свою вину, однако доказательства, собранные прокурором, опровергали его утверждения. Осужденный отправился за решетку во второй раз - до этого у него была судимость за аналогичное правонарушение. Рецидив преступлений суд расценил как отягчающее обстоятельство. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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