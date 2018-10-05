2018-10-05T04:01:04+03:00
Спорт

Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»

Ребята продемонстрировали не по годам грамотный и зрелый футбол
Ольга КИВА
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Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Юные игроки хабаровского СКА пробились в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом». Решающие матчи прошли в селе Витязево под Анапой на стадионе «Уренгоец». К участию в этих играх допускались мальчишки в возрасте до 13 лет.

- На фестиваль съехались команды из 27 регионов. Обойти всех и пробиться финал - это первый успех «СКА-Хабаровск-2008» в таких турнирах. Особенно порадовал уровень игры ребят. Они с ходу выиграли три первых матча, продемонстрировав не по годам грамотный и зрелый футбол. Если бы не проблемы с акклиматизацией, могли бы побороться и за первое место, - прокомментировал Александр Сапежников, тренер ФК «СКА-Хабаровск-2008».

Хабаровская команда стала первой в своей группе, но в полуфинале уступила сверстникам из ивановского «Текстильщика». Зато игра за третье за третье место между «армейцами» и футболистами НТК (Котлас) закончилась победой первых. Хабаровчане стали бронзовыми призерами соревнований. Лучшим игроком в составе хабаровской команды признали Кирилла Мордасова. Он забил в ворота соперников-дальневосточников 12 мячей.

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