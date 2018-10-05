2018-10-05T04:55:14+03:00
Спорт

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккею

Они проведут первый международный матч в шведской Уппсале
Ольга КИВА
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Игроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккеюИгроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккеюФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Команда «СКА-Нефтяник» сейчас находится в шведском городе Уппсала. Здесь хоккеистам предстоит сыграть первый в их практике международный матч с игроками «Хаммарбю» из Стокгольма. Первая тренировочная игра уже прошла на льду арены «Relitahallen» вчера, 4 октября.

- «Хаммарбю» - это один из соперников хабаровчан по групповому турниру Кубка мира, который стартует 11 октября. Эту команду смело можно назвать самой «русской» в Элитсерии, потому что ее возглавляет российский специалист Михаил Пашкин. Кроме того, в игровом составе есть россиянин Илья Грачев и нападающий Кристоффер Фагерстрем, который в прошлом выступал за хабаровскую команду, - говорится в сообщении на сайте ХК «СКА-Нефтяник».

Предстоящий матч наставники «армейцев» недвусмысленно называют «другим». Хабаровчанам предстоит впервые сыграть с соперниками из Швеции, которые демонстрируют принципиально иной хоккей в отличие от россиян.

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