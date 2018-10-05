СЕГОДНЯ 05:57 2018-10-05T05:57:57+03:00

В Хабаровске пенсионерка сбила ребенка, который собирался перейти дорогу Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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Вчера вечером, 4 октября, произошла дорожная авария в Индустриальном районе Хабаровска. За рулем Renault Sandero находилась 64-летняя женщина, которая ехала по улице Союзной в сторону переулка Краснореченского. Автолюбительница не заметила мальчика, который собирался перейти дорогу, выйдя из-за припаркованных машин. Женщинна не успела затормозить и сбила школьника.

Как сообщили в отделение пропаганды ОГИБДД Хабаровска, жизни мальчика ничего не угрожает, а вот его здоровью нанесен вред. Юному пешеходу вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов врачи констатировали закрытый перелом голени со смещением и отправили школьника в больницу.

По предварительным данным, известно, что автолюбителница была трезва и документы у нее в порядке. Сейчас решается вопрос о проведении административного расследования случившегося.