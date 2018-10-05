2018-10-05T06:29:10+03:00
Общество

В День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную плату

Также власти региона обязуются обеспечить достойные условия труда
Ольга КИВА
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В День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную платуВ День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную платуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня, 5 октября, учителя Хабаровского края отмечают свой профессиональный праздник. Школьных работников уже поздравили в правительстве региона.

- Наши учащиеся побеждают в престижных всероссийских и международных соревнованиях. Они завоевали право проведения финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2020 году в Хабаровском крае. Безусловно, за этими успехами стоит профессионализм учителей, - сказал Сергей Фургал, губернатор края. - Власти со своей стороны обязуются создать достойные условий труда и выполнить обязательства по повышению заработной платы.

Сегодня в школах региона работают больше 19 тысяч человек - специалисты разных уровней и направлений. Основная задача системы образования — это закрепление талантливых и активных ребят в регионе. Чтобы этого добиться привлекают новые педагогические кадры за счет краевых программ. Так, в этом учебном году впервые приступили к работе 350 учителей, из них 137 – в селах и отдаленных районах.

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