2018-10-05T07:00:54+03:00
Происшествия

Пожар в бане в Хабаровске: пламя долго бушевало в двухэтажной постройке

Пострадавших, к счастью, нет
Ольга КИВА
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Пожар в бане в Хабаровске: пламя бушевало в пустой двухэтажной постройкеПожар в бане в Хабаровске: пламя бушевало в пустой двухэтажной постройкеФото: Николай ХИЖНЯК
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Вчера вечером, 4 октября, в Индустриальный район Хабаровска направились пожарные расчеты - 12 человек и три единицы техники. Огнеборцам предстояло справиться с пламенем, которое бушевало в двухэтажной бане, расположенной на переулке Картографическом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 21:33. Пожарные расчеты сразу же отправились на место происшествия, а когда прибыли, увидели постройку из бруса, охваченную огнем.

Огнеборцы ликвидировали пожар в течение получаса. Одновременно с этим пожарные занимались защитой от пламени рядом стоящих строений. Справиться с огненной стихией получилось только к часу ночи, 5 октября. К счастью, человеческих жервтв в этом случае нет. Пламя уничтожило почти 100 квадратных метров деревянной постройки.

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