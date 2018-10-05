Пожар в бане в Хабаровске: пламя долго бушевало в двухэтажной постройке

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-05T07:00:54+03:00

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Вчера вечером, 4 октября, в Индустриальный район Хабаровска направились пожарные расчеты - 12 человек и три единицы техники. Огнеборцам предстояло справиться с пламенем, которое бушевало в двухэтажной бане, расположенной на переулке Картографическом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 21:33. Пожарные расчеты сразу же отправились на место происшествия, а когда прибыли, увидели постройку из бруса, охваченную огнем.

Огнеборцы ликвидировали пожар в течение получаса. Одновременно с этим пожарные занимались защитой от пламени рядом стоящих строений. Справиться с огненной стихией получилось только к часу ночи, 5 октября. К счастью, человеческих жервтв в этом случае нет. Пламя уничтожило почти 100 квадратных метров деревянной постройки.