2018-10-05T07:20:44+03:00
Происшествия

На реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбак

Пока поиски не дали результатов
Ольга КИВА
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На реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбакНа реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбакФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае спасатели в очередной раз отправились на поиски рыбака, на сей раз в район имени Полины Осипенко. Здесь пропал 48-летний рыбак. Мужчина отправился на Ясенский участок реки Керби и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение дежурный Центра управления в кризисных ситуациях получил вчера, 4 октября. На данный момент известно, что пропавший отправился на реку на своем личном авто и пропал.

Сначала рыбака искали местные полицейские и волонтеры. Они прошли по берегу реки Керби от участка «Ясенский» до участка «Бывшей ГЭС». Увы, поиски не увенчались успехом. Тогда обратились за помощью к спасателям, которые прибыли в район поисковых работ сегодня, 5 октября. На данный момент операция по розыску пропавшего рыбака продолжается.

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