Бывалый вор обчищал незапертые квартиры в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-05T07:50:21+03:00

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В Хабаровске вынесли приговор квартирному вору. Злоумышленник специализировался на незапертых квартирах, вынося из помещений ювелирные украшения, сумки с деньгами, портативную электронику, деньги и строительные инструменты. Злоумышленник побывал в восьми квартирах и похитил чужое добро в общей сложности на 500 тысяч рублей.

- Осужденный проникал в подъезды многоэтажек, высматривал квартиры, где дверь была незаперта, а потом просто заходил и забирал сумки с деньгами. В некоторых случаях он взламывал дверной замок с помощью лома и дверной отвертки, а потом хозяйничал в чужом жилье. Это вариант преступник использовал только убедившись, что хозяева отсутствуют, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигуранта задержали. Им оказался 37-летний горожанин, у которого уже были судимости за имущественные преступления. Против хабаровчанина в очередной раз возбудили уголовное дело по статье «Кража». Во время обыска у него нашли часть похищенного и вернули законным владельцам. Потом был суд, который приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии особого режима.