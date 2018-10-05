На автозаправке в Комсомольске-на-Амуре бензин вытек через дыру в шланге бензовоза

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-05T08:25:44+03:00

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На одной из автозаправок в Комсомольска-на-Амуре произошло экологическое происшествие. В почву попало некоторое количество бензина. Сколько именно пока не ясно, информация уточняется. По предварительной информации, известно, что нефтепродукт вытекал через дыру, образовавшуюся в шланге бензовоза. Происшествие случилось на этой неделе, 3 октября, в Ленинском округе города Юности. Сообщение об инциденте стало поводом для проведения тщательной проверки произошедшего сотрудниками Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, наличие нефтепродукта в земле обнаружили при предварительном осмотре территории. На основании этого и был запущен механиз проверки. Как только выяснят обстоятельства этого происшествия станет ясно кто виноват в экологической проблеме. Это значит. что соотрудники прокуратуры со своей сторны предпримут обязательные в таких случаях меры реагирования.