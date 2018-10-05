Отпускник из Хабаровского края рисковал заграничным отдыхом из-за неоплаченной коммуналки

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-05T08:57:10+03:00

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Житель Бикинского района собирался отдохнуть за границей, но не учел, что из страны он может и не выехать. Все потому, что вовремя не платил за коммуналку и накопил долги почти в 60 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчину предупреждали и не раз, что нужно погасить долг, но он не торопился выполнять требования и правоохранителей. Тогда приставы обратили внимание на имущество злостного неплательщика. Первым в списке оказался автомобиль должника. По решению суда проводить какие-либо регистрационные действия с машиной не представлялось возможным. Однако это обстоятельство никак не сподвигло мужчину пойти и оплатить долг.

Приставам пришлось прибегнуть к другому способу воздействия — ограничению права выезда за пределы страны. Мужчина как раз купил билеты и собрался улететь из России. После сообщения, что отдых за границей отменяется, он понял, что рано или поздно расплатиться все-равно придется. Должник нашел деньги, заплатил всю сумму разом и благополучно отправился отдыхать.