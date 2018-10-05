Пироман из Биробиджана перед судом ответит за спаленные дачные дома

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-05T09:33:44+03:00

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В Биробиджане ждет суда 28-летний пироман. Его обвиняют в поджоге двух дачных домов в районе улицы Биршоссе в областной столице. При этом одно строение он поджег, несмотря на то, что хозяева были дома.

- Первое происшествие случилось в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Задержанный проходил мимо постройки и решил поджечь его. Чтобы осуществить свой зловещий план обвиняемый принес на веранду дома шину от автомобильного колеса. Неподалеку он обнаружил бесхозную кепку, которую потом поджег и положил в шину, а сверху прикрыл фрагментом линолеума, найденным здесь же. Огонь быстро охватил весь дом и полностью уничтожил его, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Несколько дней спустя пироман поссорился с владельцами другой постройки и в отместку решил поджечь и их. Злоумышленник убедился, что огонь быстро распространяется по дому, он скрылся с места преступления. Жильцы успели спастись, а их имущество полностью сгорело.

Как пояснил сам задержанный, он просто недолюбливал владельцев этих домов. Он не стал оправдываться и полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела, которое возбудили против него, уже закончилось. Впереди у пиромана суд.