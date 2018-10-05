СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-05T10:23:30+03:00

Озеленители переселили из питомника на улицы Хабаровска больше трех тысяч деревьев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В краевой столице подводят итоги осенней кампании по озеленению. Специалисты отчитались практически за каждое посаженное дерево, а их насчитали порядка трех тысяч. Озеленителям осталось высадить еще 500 саженцев и сезон на этом сезон будет закрыт. Работы планируют завершить на следующей неделе.

- Среди высаженных деревьев липы, рябины, клены, ясени, вязы, лиственницы, кедры, и сосны. Посадочный материал - это деревья от восьми лет. Они и смотрятся солидно, и приживаемость у них очень высокая, - Екатерина Бакулева, рассказала начальник производственного участка МБУ «Горзеленстрой».

Работы шли во всех районах города. Среди обустроенных территорий парк «Динамо», и сквер возле дома культуры в поселке имени Горького. Также саженцы высадили на Уссурийском бульваре, улицах Руднева, Карла Маркса, Краснореченской и Пионерской и других.