В Хабаровском крае определили «Народных учителей»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-05T11:05:56+03:00

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Итоги акции «Народный учитель - учитель для народа» подвели в Хабаровском крае. Победителей определяли бывшие ученики, которые благодарили и поздравляли своих наставников в социальных сетях или отправляли открытки в день проведения первого тура выборов губернатора региона.

- Было подписано и отправлено порядка 145 тысяч открыток, которые получили 20 тысяч учителей и преподавателей. Причем не только Хабаровского края, но и других регионов нашей страны. Мы выбрали 80 педагогов, получивших самое большое количество открыток. Они заслужили звание «Народный учитель», - отметила Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края.

Победителей определяли в номинациях «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование», «Профессиональное образование, «Высшее образование. Абсолютными победителями стали воспитатель детского сада № 209 Светлана Попова, учитель географии хабаровской школы № 87 Людмила Бешкарева, педагог ДЮЦ «Сказка» Игорь Орлов, преподаватели Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска Александр Назипов и Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Магдалина Шпиро.

Отметим, акция была приурочена Международному дню учителя и юбилею Хабаровского края, сроки проведения - с 6 августа по 6 октября.