2018-10-05T11:36:18+03:00
Общество

Всемирный день ходьбы отметят хабаровчане прогулкой с врачами и инструкторами

Краевая столица присоединится к акции в эти выходные
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Всемирный день ходьбы отметят хабаровчане прогулкой с врачами и инструкторамиВсемирный день ходьбы отметят хабаровчане прогулкой с врачами и инструкторамиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Хабаровчан всех возрастов приглашают отметить Всемирный день ходьбы. Акция стартует 6 октября во всех районах краевой столицы.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, участникам акции на выбор предоставят два маршрута длиной один километр и 1,3 километра. На всем пути ходоков будут сопровождать медики и спортивные инструкторы.

Пройти маршрут можно будет в парке «Динамо» (сбор у главного входа в 11:00) и на территории городских прудов (старт в 12:00). Жители Индустриального района смогут присоединиться к акции на спортивной площадке по улице Малиновского, 40 (старт в 12:00). В Железнодорожном районе Всемирный день ходьбы отметят на стадионе школы № 77 (начало в 11:00). Для жителей Кировского района акция будет организована на стадионе имени Ленина (вход в районе фонтана, сбор в 12:00). Краснофлотский район отметит праздник в парке «Северный» (начало в 11:00).

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