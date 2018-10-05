В Хабаровске ремонт теплотрасс будет идти круглосуточно

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-05T11:52:21+03:00

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Горячая вода должна пойти в батареи жителей Хабаровсска ровно в полночь с 7 на 8 октября. Задача коммунальных служб города к этому сроку полностью завершить ремонт теплотрасс, для этого они переходят на круглосуточный режим работы.

В первую очередь подключать к теплу социальные, культурные учреждения и спортивные объекты. Жилие дома, по словам заместителя мэра Сергея Чернышова будут подключать поочередно, но не позднее 18 октября.

Самый проблемный участок - переулок Трубный, здесь необходимо заменить почти полкилометра теплотрасс. Прогнившие трубы меняют на новые – большего диаметра. Работы ведутся с сентября и по вине подрядчика не расчитвавшего силы с месячным отставанием от графика. Сейчас его сменили, но для того чтобы успеть к сроку работать придется без передышек.

- Работы по монтажу труб завершены на 98%. Осталось заварить 12 стыков труб и врезки в камеры. Вся основная сварка по всей трассе будет закончена уже завтра. Подключение всех потребителей, запитанных от 25-й тепломагистрали, осуществим в установленные сроки, - отметил Сергей Нехороших, директор Хабаровской теплосетевой компании.

С запуском тепла работы здесь не закончатся подрядчику надо будет восстановить разрушенные газоны и тротуар.

На других тепломагистралях Хабаровска отставание меньше, но оно все равно есть.

- Практически на всех семи участках есть нарушения в сроках проведения работ. Времени для их завершения критически мало, но, мы видим, что у подрядчиков есть реальные шансы уложиться в назначенное время, чтобы поставить теплотрассы на циркуляцию 8 октября. И они это обещают. Главное, чтобы эти слова не разошлись с делом. Все предстоящие выходные работы будут идти практически круглосуточно, а мы продолжим детально контролировать весь рабочий процесс, особенно – строгое соблюдение технологии. Тепло придет к потребителям вовремя, - резюмировал Сергей Чернышов, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Для того чтобы полностью подготовить Хабаровск к зиме энергетики капитально отремонтировали более десяти километров магистральных и внутриквартальных сетей.