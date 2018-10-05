Двое жителей Хабаровска угрожали «ножом», а потом избили ногами мужчину в офисе

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-05T12:23:12+03:00

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В краевой столице два хабаровчанина совершили разбойное нападение на мужчину, который в этот момент находился в офисе по Узловой улице. Требовали налетчики ключи от машины и деньги.

Один из подсудимых, как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сперва угрожал потерпевшему предметом, похожим на «нож». Его подельник в этот момент перегородил входную дверь, из-за чего жертва не могла убежать и позвать на помощь. После этого злоумышленники принялись избивать потерпевшего руками и ногами в обуви. Удары пришлись по разным частям тела, в том числе и по голове.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой», обвиняемые свою вину не признали. Суд первой инстанции приговорил злоумышленников к 4,6 годам колонии строгого режима и 5 годам особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.