2018-10-06T03:39:19+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 6 октября 2018 года: днем до +21 градусов, без осадков

В регионе местами ночная температура опустится ниже нуля
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 6 октября 2018 года: днем до +21 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 6 октября 2018 года: днем до +21 градусов, без осадковФото: Элина ОГАНЕСЯН
Изменить размер текста:

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +19+21.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +20+22.

В Советской Гавани без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Чегдомыне днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.

В Охотске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +7+9.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое жителей Хабаровска угрожали «ножом», а потом избили ногами мужчину в офисе
В Хабаровске ремонт теплотрасс будет идти круглосуточно
Всемирный день ходьбы отметят хабаровчане прогулкой с врачами и инструкторами
В Хабаровском крае определили «Народных учителей»
Озеленители переселили из питомника на улицы Хабаровска больше трех тысяч деревьев
Вулкан Эбеко на Сахалине напомнил о себе, выпустив столб пепла
Пироман из Биробиджана перед судом ответит за спаленные дачные дома
Отпускник из Хабаровского края рисковал заграничным отдыхом из-за неоплаченной коммуналки
На автозаправке в Комсомольске-на-Амуре бензин вытек через дыру в шланге бензовоза
Бывалый вор обчищал незапертые квартиры в Хабаровске
На реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбак
Пожар в бане в Хабаровске: пламя долго бушевало в двухэтажной постройке
В День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную плату
В Хабаровске пенсионерка сбила ребенка, который собирался перейти дорогу
В Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИ
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккею
Биробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизнью
Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»
Хабаровских офицеров и генералов проверяют на выносливость, силу и быстроту