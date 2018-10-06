СЕГОДНЯ 03:37 2018-10-06T03:39:19+03:00

Погода в Хабаровске на 6 октября 2018 года: днем до +21 градусов, без осадков Фото: Элина ОГАНЕСЯН

В регионе местами ночная температура опустится ниже нуля

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В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +19+21.

В Биробиджане без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +19+21.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +20+22.

В Советской Гавани без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Чегдомыне днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +18+20.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.

В Охотске без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +7+9.