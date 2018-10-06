Матч между «Амуром» и «Автомобилистом»: хабаровчане не смогли победить лидера чемпионата

СЕГОДНЯ 04:38 2018-10-06T04:38:27+03:00

В команде соперника с этого сезона играет несколько бывших «тигров»

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске накануне прошла первая домашняя игра серии. «Амур» вернулся с выезда, набрав не самое приятное количество очков. Встреча с «Автомобилистом» на льду «Платинум Арены» стала шестым поражением подряд. Возможно, что на счете отразился нынешний состав соперника, куда помимо бывшего главного тренера Андрея Мартемьянова ушли и несколько ключевых игроков. К слову, именно один из таких и забросил первую шайбу встречи.

- Отличиться первыми удалось гостям. По иронии судьбы, ворота бывших одноклубников поразил воспитанник хабаровского хоккея Вячеслав Литовченко, оказавшийся самым расторопным в большинстве, - рассказывают в пресс-службе «Амура».

Наши ребята тоже били по воротам соперника, и даже дважды пробивали защиту Сохатского, вратаря «Автомобилиста». Но гости оказались напористее и проворнее. На их счету 5 шайб против наших двух. В итоге с обидным счетом 2:5 «Амур» проиграл очередную игру.