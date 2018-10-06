2018-10-06T06:37:43+03:00
Происшествия

Пожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человек

Пожар произошел незадолго до открытия торгового центра
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Пожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человекПожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человекФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В Хабаровске сегодня утром произошел пожал в торговом центре «На Пушкина». На момент возгорания внутри многоэтажного здания находились 50 человек. Все они сотрудники торгового центра. Когда сработала пожарная сигнализация, работники и обслуживающий персонал самостоятельно вышли на улицу. К счастью, в популярном комплексе в этот момент не было посетителей, так как он был еще закрыт. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения из здания самостоятельно вышли 50 человек

- Сообщение о возгорании поступило в 09:20. По повышенному номеру вызова незамедлительно на место происшествия 44 пожарных и 9 единиц техники. По прибытию они установили, что очаг возгорания находится на цокольном этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В подсобном помещении загорелся электрокабель и фритюрницы, в результате которого и произошло задымление. На тушение возгорания у пожарных ушло чуть больше 15 минут с момента вызова. Площадь пожара составила всего четыре квадратных метра. Сейчас сотрудникам госпожарнадзора предстоит выяснить причину пожара и виновного в этом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С коноплей и черной икрой в сумке поймали водителя из Хабаровского края
Бывший чиновник из Хабаровского края заплатит крупную сумму за езду в пьяном виде
Матч между «Амуром» и «Автомобилистом»: хабаровчане не смогли победить лидера чемпионата
Погода в Хабаровске на 6 октября 2018 года: днем до +21 градусов, без осадков
Двое жителей Хабаровска угрожали «ножом», а потом избили ногами мужчину в офисе
В Хабаровске ремонт теплотрасс будет идти круглосуточно
Всемирный день ходьбы отметят хабаровчане прогулкой с врачами и инструкторами
В Хабаровском крае определили «Народных учителей»
Озеленители переселили из питомника на улицы Хабаровска больше трех тысяч деревьев
Вулкан Эбеко на Сахалине напомнил о себе, выпустив столб пепла
Пироман из Биробиджана перед судом ответит за спаленные дачные дома
Отпускник из Хабаровского края рисковал заграничным отдыхом из-за неоплаченной коммуналки
На автозаправке в Комсомольске-на-Амуре бензин вытек через дыру в шланге бензовоза
Бывалый вор обчищал незапертые квартиры в Хабаровске
На реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбак
Пожар в бане в Хабаровске: пламя долго бушевало в двухэтажной постройке
В День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную плату
В Хабаровске пенсионерка сбила ребенка, который собирался перейти дорогу
В Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИ
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккею
Биробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизнью
Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»
Хабаровских офицеров и генералов проверяют на выносливость, силу и быстроту