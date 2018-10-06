Пожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человек

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-06T06:37:43+03:00

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В Хабаровске сегодня утром произошел пожал в торговом центре «На Пушкина». На момент возгорания внутри многоэтажного здания находились 50 человек. Все они сотрудники торгового центра. Когда сработала пожарная сигнализация, работники и обслуживающий персонал самостоятельно вышли на улицу. К счастью, в популярном комплексе в этот момент не было посетителей, так как он был еще закрыт. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения из здания самостоятельно вышли 50 человек

- Сообщение о возгорании поступило в 09:20. По повышенному номеру вызова незамедлительно на место происшествия 44 пожарных и 9 единиц техники. По прибытию они установили, что очаг возгорания находится на цокольном этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В подсобном помещении загорелся электрокабель и фритюрницы, в результате которого и произошло задымление. На тушение возгорания у пожарных ушло чуть больше 15 минут с момента вызова. Площадь пожара составила всего четыре квадратных метра. Сейчас сотрудникам госпожарнадзора предстоит выяснить причину пожара и виновного в этом.