Бывший чиновник из Хабаровского края заплатит крупную сумму за езду в пьяном виде

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-06T08:37:29+03:00

Мужчина уже лишился своей должности, а в скором времени попрощается и с деньгами

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Бывшего главу администрации Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района еще в августе прошлого года уличили за управлением машины в пьяном виде. Мужчина управлял личным автомобилем «Тойота Хайлюкс», когда его остановили полицейские на трассе между поселками Новый Ургал и Алонка. Они попросили чиновника пройти медицинское освидетельствование, и на этот раз он согласился.

- Глава поселения раньше уже привлекался к административной ответственности за отказ от выполнения пройти медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За данное правонарушение ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Тогда же его лишили водительских прав на 1,5 года, - отметили в СУ СК России по Хабаровскому краю.

На допросе, в этот раз, мужчина отрицал свою вину. Он пытался переложить ответственность на знакомого, который якобы и управлял машиной, когда их остановили инспекторы. Полицейские выяснили, что эта версия не более, чем вымысел и привлекли экс-чиновника к уголовному наказанию по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Его оштрафовали на 200 тысяч рублей, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 8 месяцев.