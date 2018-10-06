С коноплей и черной икрой в сумке поймали водителя из Хабаровского края
В Хабаровском крае перед судом предстанет житель Ульчского района, который попался на хранении масла канабиса и пол литра черной икры. Деликатес и наркотик мужчина купил в Комсомольске -на- Амуре, а поймали его с запрещенкой, когда он возвращался из города Юности домой.
- Задержали подозреваемого на личном автомобиле в районе села Верхняя Экон. При себе, во время обыска машины, госавтоинспекторы нашли у мужчины 0.43 грамма масла канабиса и контейнер с черной икрой, - сообщили в пресс- службе прокуратуры Хабаровского края.
Мужчину обвиняют в преступлениях сразу по двум статьям: в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и чёрной икры. Еще на этапе следствия житель Хабаровского края полностью признал свою вину.