СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-06T10:12:14+03:00

С коноплей и черной икрой в сумке поймали водителя из Хабаровского края Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Хабаровском крае перед судом предстанет житель Ульчского района, который попался на хранении масла канабиса и пол литра черной икры. Деликатес и наркотик мужчина купил в Комсомольске -на- Амуре, а поймали его с запрещенкой, когда он возвращался из города Юности домой.

- Задержали подозреваемого на личном автомобиле в районе села Верхняя Экон. При себе, во время обыска машины, госавтоинспекторы нашли у мужчины 0.43 грамма масла канабиса и контейнер с черной икрой, - сообщили в пресс- службе прокуратуры Хабаровского края.

Мужчину обвиняют в преступлениях сразу по двум статьям: в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и чёрной икры. Еще на этапе следствия житель Хабаровского края полностью признал свою вину.