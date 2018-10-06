2018-10-06T12:44:18+03:00
Происшествия

Больше двух дней спасатели ищут пропавшего в Хабаровском крае рыбака

Мужчина уехал покидать удочку еще в четверг, с тех пор не выходит на связь
Мария ИГНАТЬЕВА
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Больше двух дней спасатели ищут пропавшего в Хабаровском крае рыбакаБольше двух дней спасатели ищут пропавшего в Хабаровском крае рыбакаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае уже вторые сутки ищут рыбака, который пропал в районе имени Полины Осипенко. Спасателям сообщили, что мужчина 4 октября уехал на своей машине на Ясенский участок реки Керби порыбачить и с тех пор не выходит на связь. На место предположительной пропажи местного жителя выехали сотрудники МЧС.

- Поисковая операция продолжается по сей день. За прошедшие сутки было обследовано пять квадратных километров лесного массива вблизи населенного пункта Бриакан. Поиски результатов не принесли, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчину ищут 26 спасателей на шести единицах техники. Они уже обследовали береговую линию реки, куда где планировал отдыхать рыбак, но и это не принесло положительных плодов. Сотрудники МЧС продолжают поиски мужчины.

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