Пожар на улице Панькова в Хабаровске: из пятиэтажного дома эвакуировали 100 человек

СЕГОДНЯ 04:24 2018-10-07T04:24:49+03:00

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Сегодня, 7 октября, ночью на пульт пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Панькова. Когда огнеборцы прибыли на место, обнаружили сильное задымление в коридорах по всем этажам здания. Как потом оказалось, раньше здесь было малосемейное общежитие. Из-за такой планировки дым так быстро распространился. Выяснилось, что пожар возник на первом этаже в комнате консьержа. Там горели вещи.

- По лестничным маршам пожарные вывели на улицу 70 человек, ещё 30 жильцов верхних этажей покинули свои квартиры по приставным 3-х коленными лестницам и с помощью пожарной автолестницы, - рассказала в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Всего с применением спасательных устройств огнеборцами было эвакуировано 100 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сейчас сотрудники государственного пожарного надзора выясняют причины возникновения очагов горения.