2018-10-07T06:05:45+03:00
Происшествия

В Комсомольске парень обманул друга и украл у него телефон

Приятель попросил мобильный, чтобы выйти в интернет, после чего сбежал с гаджетом
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
В Комсомольске парень обманул друга и украл у него телефонВ Комсомольске парень обманул друга и украл у него телефонФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

33-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре накануне обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже. Женщина сообщила правоохранителям о том, что друг ее сына обманул его и украл мобильный телефон стоимостью пятнадцать тысяч рублей. Оказалось, что дело было в гараже. Парень попросил молодого человека, сына заявительницы, дать ему сотовый телефон, чтобы выйти в интернет. Тот просто-напросто сбежал с чужим гаджетом, скрывшись с места преступления.

- В ходе личного досмотра полицейские изъяли у фигуранта похищенное имущество и вернули законному владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». До суд молодой человек будет находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липы, рябины и лиственницы украсят Хабаровск этой осенью
Пожар на улице Панькова в Хабаровске: из пятиэтажного дома эвакуировали 100 человек
Погода в Хабаровске на 7 октября 2018 года: днем до +17 градусов, дождь
Больше двух дней спасатели ищут пропавшего в Хабаровском крае рыбака
С коноплей и черной икрой в сумке поймали водителя из Хабаровского края
Бывший чиновник из Хабаровского края заплатит крупную сумму за езду в пьяном виде
Пожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человек
Матч между «Амуром» и «Автомобилистом»: хабаровчане не смогли победить лидера чемпионата
Погода в Хабаровске на 6 октября 2018 года: днем до +21 градусов, без осадков
Двое жителей Хабаровска угрожали «ножом», а потом избили ногами мужчину в офисе
В Хабаровске ремонт теплотрасс будет идти круглосуточно
Всемирный день ходьбы отметят хабаровчане прогулкой с врачами и инструкторами
В Хабаровском крае определили «Народных учителей»
Озеленители переселили из питомника на улицы Хабаровска больше трех тысяч деревьев
Вулкан Эбеко на Сахалине напомнил о себе, выпустив столб пепла
Пироман из Биробиджана перед судом ответит за спаленные дачные дома
Отпускник из Хабаровского края рисковал заграничным отдыхом из-за неоплаченной коммуналки
На автозаправке в Комсомольске-на-Амуре бензин вытек через дыру в шланге бензовоза
Бывалый вор обчищал незапертые квартиры в Хабаровске
На реке Керби в Хабаровском крае пропал местный рыбак
Пожар в бане в Хабаровске: пламя долго бушевало в двухэтажной постройке
В День учителя педагогам Хабаровского края пообещали повысить заработную плату
В Хабаровске пенсионерка сбила ребенка, который собирался перейти дорогу
В Хабаровском крае растет количество заболевших ОРВИ
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяник» готовятся к другому хоккею
Биробиджанка попросила сожителя уйти и поплатилась за эту просьбу жизнью
Юные игроки хабаровского СКА прорвались в финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом»
Хабаровских офицеров и генералов проверяют на выносливость, силу и быстроту