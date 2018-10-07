СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-07T06:05:45+03:00

В Комсомольске парень обманул друга и украл у него телефон Фото: Олег УКЛАДОВ

Приятель попросил мобильный, чтобы выйти в интернет, после чего сбежал с гаджетом

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33-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре накануне обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже. Женщина сообщила правоохранителям о том, что друг ее сына обманул его и украл мобильный телефон стоимостью пятнадцать тысяч рублей. Оказалось, что дело было в гараже. Парень попросил молодого человека, сына заявительницы, дать ему сотовый телефон, чтобы выйти в интернет. Тот просто-напросто сбежал с чужим гаджетом, скрывшись с места преступления.

- В ходе личного досмотра полицейские изъяли у фигуранта похищенное имущество и вернули законному владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». До суд молодой человек будет находится под подпиской о невыезде.