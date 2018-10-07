2018-10-07T08:03:05+03:00
Общество

Липы, рябины и лиственницы украсят Хабаровск этой осенью

Компания по озеленению улиц и скверов завершится на следующей неделе
Элина ОГАНЕСЯН
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Липы, рябины и лиственницы украсят Хабаровск этой осеньюЛипы, рябины и лиственницы украсят Хабаровск этой осеньюФото: Администрация Хабаровска
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Как сообщают специалисты, осенью этого года в дальневосточной столице высадили порядка трех тысяч молодых саженцев. Среди деревьев, благодаря которым Хабаровск стал еще красивее и зеленее, были: липы, рябины, клены, ясени, лиственницы, сосны и кедры. Осенняя компания по облагораживанию города уже подходит к концу, осталось посадить еще 500 деревьев.

- Посадочный материал у нас как на подбор – деревья от восьми лет. Они и смотрятся солидно, и приживаемость у них очень высокая. Работали мы буквально во всех районах города. Посадки велись и в парке «Динамо», и в сквере возле дома культуры, что в поселке имени Горького. Молодые деревья высажены на Уссурийском бульваре, улицах Руднева, Карла Маркса, Краснореченской и Пионерской, - говорит Екатерина Бакулева, начальник производственного участка МБУ «Горзеленстрой».

Ка отмечают в пресс-службе администрации Хабаровска, эти пятьсот деревьев посадят в течение следующей недели. Тогда осеннюю компанию официально можно будет считать закрытой. Саженцы появятся в парке «Северный» и на улице Пионерской.

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