Внедорожник сбил собаку и перевернулся: пользователи сети обсуждают аварию на Охотской трассе

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-07T11:04:25+03:00

По одной из версий женщина-водитель не успела отреагировать на внезапно выбежавшего четвероногого, и машина наехала на пса

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Фотографии с перевернувшимся внедорожников и лежащей рядом собакой уже облетели все сахалинские группы в социальной сети. Пользователи утверждают, что дорожно-транспортное происшествие случилось на Охотской трассе накануне. Женщина, которая управляла машиной Toyota Land Cruiser, двигаясь по трассе, не успела отреагировать на внезапно выбежавшую на дорогу собаку. В результате транспортное средство наехало на пса и через несколько метров перевернулось на крышу.

Как сообщают местные жители, автоледи после аварии серьезно не пострадала. К сожалению, собака столкновение с внедорожником не пережила, скончалась.

Тем не менее официальной версии причин случившегося пока нет, потому что ситуацию еще не прокомментировали в областном ГИБДД. После того, как инспекторы детально проанализируют аварию, можно будет говорить о виновниках ДТП и нанесенном ущербе.