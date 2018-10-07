Внедорожник сбил собаку и перевернулся: пользователи сети обсуждают аварию на Охотской трассе
Фотографии с перевернувшимся внедорожников и лежащей рядом собакой уже облетели все сахалинские группы в социальной сети. Пользователи утверждают, что дорожно-транспортное происшествие случилось на Охотской трассе накануне. Женщина, которая управляла машиной Toyota Land Cruiser, двигаясь по трассе, не успела отреагировать на внезапно выбежавшую на дорогу собаку. В результате транспортное средство наехало на пса и через несколько метров перевернулось на крышу.
Как сообщают местные жители, автоледи после аварии серьезно не пострадала. К сожалению, собака столкновение с внедорожником не пережила, скончалась.
Тем не менее официальной версии причин случившегося пока нет, потому что ситуацию еще не прокомментировали в областном ГИБДД. После того, как инспекторы детально проанализируют аварию, можно будет говорить о виновниках ДТП и нанесенном ущербе.