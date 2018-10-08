2018-10-08T03:46:41+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Сириус» 6 октября: хабаровчане еще на шаг приблизились к Кубку мира

Шведам не помогла даже их тактика классического позиционного bandy
Ольга КИВА
Поделиться:
Матч «СКА-Нефтяник» - «Сириус» 6 октября: хабаровчане еще на шаг приблизились к Кубку мира ФОТО: Ромус РамстремМатч «СКА-Нефтяник» - «Сириус» 6 октября: хабаровчане еще на шаг приблизились к Кубку мира ФОТО: Ромус Рамстрем
Изменить размер текста:

Команда «СКА-Нефтяник» одержала еще одну победу в матче со шведским «Сириусом», которая прошла 6 октября. До этого хабаровчане выиграли у стокгольмского «Хаммарбю». Оба матча прошли в шведском городе Уппсала.

- Нынешний «Сириус» - скромный середнячок шведской Элитсерии. Игроки этой команды исповедуют классический позиционный bandy, основанный на длительном розыгрыше мяча, и длинных верховых передачах. Незамысловатая с виду тактика в этот раз доставила хабаровчанам изрядные проблемы, - говорится в сообщении на сайте ХК «СКА-Нефтяник».

Сначала «армейцы» долго наблюдали за соперниками, а те просто катали мяч на своей половине поля. Хабаровчане на некоторое время потеряли бдительность, а хозяева в это время продемонстрировали фирменные шведские «закидушки» на четвертой и 13-й минутах игры. После этого «армейцы активно включились в игру и дело даже дошло до опасных моментов. До реальной угрозы воротам «Сириуса" в первые полчаса дело дошло только однажды, однако переиграть вратаря в ближнем бою Артем Бондаренко не смог. Зато у хозяев на 30-й минуте был великолепный шанс еще больше закрутить интригу. К счастью, Теему Мяятя не смог реализовать 12-метровый штрафной удар.

«Красно-черные» взяли игру под свой контроль во втором тайме. Они смогли сделать счет двузначным и забить три гола в ворота хозяев. После этой игры «армейцы» стали еще больше приблизились к Кубку мира. Дальше хоккеисты отправляются в город Евле, а оттуда в соседний Сандвикен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре автолюбитель не вписался в поворот и разбился насмерть
Землетрясение на Камчатке: подземные толчки были на северо-востоке от краевой столицы
Матч между «Амуром» и «Металлургом»: Хабаровчане бились сильно и самоотверженно, но все равно проиграли
На Сахалине 15-летний рыбак утонул в реке
Мертвого инвалида нашли в собственной квартире в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 8 октября 2018: днем до +15, небольшой дождь
Внедорожник сбил собаку и перевернулся: пользователи сети обсуждают аварию на Охотской трассе
Прокуратура Еврейской автономии потребовала отремонтировать сельский дом культуры
Липы, рябины и лиственницы украсят Хабаровск этой осенью
В Комсомольске парень обманул друга и украл у него телефон
Пожар на улице Панькова в Хабаровске: из пятиэтажного дома эвакуировали 100 человек
Погода в Хабаровске на 7 октября 2018 года: днем до +17 градусов, дождь
Больше двух дней спасатели ищут пропавшего в Хабаровском крае рыбака
С коноплей и черной икрой в сумке поймали водителя из Хабаровского края
Бывший чиновник из Хабаровского края заплатит крупную сумму за езду в пьяном виде
Пожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человек
Матч между «Амуром» и «Автомобилистом»: хабаровчане не смогли победить лидера чемпионата