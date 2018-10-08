Матч «СКА-Нефтяник» - «Сириус» 6 октября: хабаровчане еще на шаг приблизились к Кубку мира

СЕГОДНЯ 03:41 2018-10-08T03:46:41+03:00

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Команда «СКА-Нефтяник» одержала еще одну победу в матче со шведским «Сириусом», которая прошла 6 октября. До этого хабаровчане выиграли у стокгольмского «Хаммарбю». Оба матча прошли в шведском городе Уппсала.

- Нынешний «Сириус» - скромный середнячок шведской Элитсерии. Игроки этой команды исповедуют классический позиционный bandy, основанный на длительном розыгрыше мяча, и длинных верховых передачах. Незамысловатая с виду тактика в этот раз доставила хабаровчанам изрядные проблемы, - говорится в сообщении на сайте ХК «СКА-Нефтяник».

Сначала «армейцы» долго наблюдали за соперниками, а те просто катали мяч на своей половине поля. Хабаровчане на некоторое время потеряли бдительность, а хозяева в это время продемонстрировали фирменные шведские «закидушки» на четвертой и 13-й минутах игры. После этого «армейцы активно включились в игру и дело даже дошло до опасных моментов. До реальной угрозы воротам «Сириуса" в первые полчаса дело дошло только однажды, однако переиграть вратаря в ближнем бою Артем Бондаренко не смог. Зато у хозяев на 30-й минуте был великолепный шанс еще больше закрутить интригу. К счастью, Теему Мяятя не смог реализовать 12-метровый штрафной удар.

«Красно-черные» взяли игру под свой контроль во втором тайме. Они смогли сделать счет двузначным и забить три гола в ворота хозяев. После этой игры «армейцы» стали еще больше приблизились к Кубку мира. Дальше хоккеисты отправляются в город Евле, а оттуда в соседний Сандвикен.