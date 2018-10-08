2018-10-08T03:53:00+03:00
Происшествия

Мертвого инвалида нашли в собственной квартире в Хабаровске

Спасателям пришлось выломать дверь, чтобы сотрудники полиции смогли зайти в квартиру
Элина ОГАНЕСЯН
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Мертвого инвалида нашли в собственной квартире в ХабаровскеМертвого инвалида нашли в собственной квартире в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Происшествие случилось четвертого октября вечером. 56-летний мужчина, у которого нет обеих ног, перестал выходить на связь с родственниками. Хабаровчане после нескольких безответных звонков и игнорирования стуков в дверь квартиры, обратились к спасателям.

- Наши сотрудники в составе пяти человек дежурной смены прибыли к дому, который расположен по переулку Краснореченскому. С помощью специального технического оборудования они открыли дверь. В квартиру они зашли вместе с сотрудниками полиции. После обследования помещения, был найден мертвый мужчина, у которого не было обеих ног, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Чувашова, руководитель пресс-службы ДВРПСО.

По предварительной информации, смерть мужчины не имела криминального характера. Пока неизвестно, на протяжении какого времени мертвый инвалид находился в квартире. Причину смерти и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники регионального следственного комитета.

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