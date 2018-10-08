2018-10-08T04:33:21+03:00
Происшествия

На Сахалине 15-летний рыбак утонул в реке

Тело парня до сих пор не нашли
Ольга КИВА
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15-летний рыбак утонул на Сахалине15-летний рыбак утонул на СахалинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подросток из Поронайского района утонул во время рыбалки. Парень сам ловил горбушу сетью и для этого зашел в воду. Свидетели — другие рыбаки и бабушка несовершеннолетнего, видели как парень неожиданно ушел под воду. Происшествие случилось в устье реки Поронай вчера, 7 октября. Предварительно известно, что скорее всего парень не смог справиться с сильным течением.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Поронайского района, сообщение о происшествии поступило в 12:00. Местные рыбаки сначала искали подростка самостоятельно, на двух лодках, однако спасательная операция не дала результатов. Тогда они обратились за помощью к спасателям, которые уже прибыли к месту происшествия и обследовали береговую линию. Специалисты планируют задействовать катер и обследовать сегодня акваторию устья реки. Поиски подростка продолжаются, правда, небольшой шторм вносит свои коррективы в поисковую операцию.

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