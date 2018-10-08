СЕГОДНЯ 04:33 2018-10-08T04:33:34+03:00

Матч между «Амуром» и «Металлургом»: Хабаровчане бились сильно и самоотверженно, но все равно проиграли Фото: пресс-служба ХК "Амур"

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Хабаровский «Амур» провел вторую встречу в стенах родной «Платинум Арены» в домашней серии игр. На этот раз «тигры» провели матч с «Металлургом». После череды неудач и обидного проигрыша «Автомобилисту», ребята были серьезно настроены на победу, но их планам, видимо, было не суждено сбыться.

С первых же минут, а вернее с четвертой, «тигры» пошли в атаку в большинстве. Горшков очень удачно поразил ближний угол ворот Загидуллина, открыв счет. Но спустя полминуты слабину дал и хабаровский голкипер Либор Кашик, которого так хотели увидеть в воротах хабаровские болельщики.

- Кашик не удержал шайбу в ловушке после броска со средней дистанции, абсолютно одинокий Пакаринен добил ее в сетку, - комментируют в пресс-службе ХК «Амур». - Но «тигры» продолжили гнуть свою линию, и вскоре Горшков вырвался на рандеву с Загидуллиным. Форварда «Амура» остановили с нарушением правил, дав зрителям возможность оценить мастерство 61 номера при исполнении штрафного броска.

Мастерство Горшкова оказалось на высоком уровне. Он оформил дубль, и хабаровчане снова повели в счете — 2:1 на табло. Но длилось это не долго. Гости во втором периоде забросили две обидные шайбы, с которым не смог справиться Кашик. Но раненый тигр – все еще тигр. И он очень опасен. Смогли хабаровчане сравнять счет благодаря Файзуллину и Загорне.

Эта игра уж очень напоминала какие-то качели, с переменой перевеса по счету. Гости смогли склонить чашу весов на свою сторону. Незамысловатая двухходовка закончилась убийственным по точности броском польского канадца и установила окончательный счет игры — 3:4. Обидно, но «Амур» в очередной раз проиграл. Заключительный матч домашней серии «тигры» проведут во вторник, 9 октября. Стартовое вбрасывание с игроками челябинского «Трактора» состоится в 19:30.