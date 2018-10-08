2018-10-08T04:33:34+03:00
Спорт

Матч между «Амуром» и «Металлургом»: Хабаровчане бились сильно и самоотверженно, но все равно проиграли

Это поражение для «тигров» стало седьмым подряд
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Матч между «Амуром» и «Металлургом»: Хабаровчане бились сильно и самоотверженно, но все равно проигралиМатч между «Амуром» и «Металлургом»: Хабаровчане бились сильно и самоотверженно, но все равно проигралиФото: пресс-служба ХК "Амур"
Изменить размер текста:

Хабаровский «Амур» провел вторую встречу в стенах родной «Платинум Арены» в домашней серии игр. На этот раз «тигры» провели матч с «Металлургом». После череды неудач и обидного проигрыша «Автомобилисту», ребята были серьезно настроены на победу, но их планам, видимо, было не суждено сбыться.

С первых же минут, а вернее с четвертой, «тигры» пошли в атаку в большинстве. Горшков очень удачно поразил ближний угол ворот Загидуллина, открыв счет. Но спустя полминуты слабину дал и хабаровский голкипер Либор Кашик, которого так хотели увидеть в воротах хабаровские болельщики.

- Кашик не удержал шайбу в ловушке после броска со средней дистанции, абсолютно одинокий Пакаринен добил ее в сетку, - комментируют в пресс-службе ХК «Амур». - Но «тигры» продолжили гнуть свою линию, и вскоре Горшков вырвался на рандеву с Загидуллиным. Форварда «Амура» остановили с нарушением правил, дав зрителям возможность оценить мастерство 61 номера при исполнении штрафного броска.

Мастерство Горшкова оказалось на высоком уровне. Он оформил дубль, и хабаровчане снова повели в счете — 2:1 на табло. Но длилось это не долго. Гости во втором периоде забросили две обидные шайбы, с которым не смог справиться Кашик. Но раненый тигр – все еще тигр. И он очень опасен. Смогли хабаровчане сравнять счет благодаря Файзуллину и Загорне.

Эта игра уж очень напоминала какие-то качели, с переменой перевеса по счету. Гости смогли склонить чашу весов на свою сторону. Незамысловатая двухходовка закончилась убийственным по точности броском польского канадца и установила окончательный счет игры — 3:4. Обидно, но «Амур» в очередной раз проиграл. Заключительный матч домашней серии «тигры» проведут во вторник, 9 октября. Стартовое вбрасывание с игроками челябинского «Трактора» состоится в 19:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре автолюбитель не вписался в поворот и разбился насмерть
Землетрясение на Камчатке: подземные толчки были на северо-востоке от краевой столицы
На Сахалине 15-летний рыбак утонул в реке
Мертвого инвалида нашли в собственной квартире в Хабаровске
Матч «СКА-Нефтяник» - «Сириус» 6 октября: хабаровчане еще на шаг приблизились к Кубку мира
Погода в Хабаровске на 8 октября 2018: днем до +15, небольшой дождь
Внедорожник сбил собаку и перевернулся: пользователи сети обсуждают аварию на Охотской трассе
Прокуратура Еврейской автономии потребовала отремонтировать сельский дом культуры
Липы, рябины и лиственницы украсят Хабаровск этой осенью
В Комсомольске парень обманул друга и украл у него телефон
Пожар на улице Панькова в Хабаровске: из пятиэтажного дома эвакуировали 100 человек
Погода в Хабаровске на 7 октября 2018 года: днем до +17 градусов, дождь
Больше двух дней спасатели ищут пропавшего в Хабаровском крае рыбака
С коноплей и черной икрой в сумке поймали водителя из Хабаровского края
Бывший чиновник из Хабаровского края заплатит крупную сумму за езду в пьяном виде
Пожар в ТЦ «На Пушкина» в Хабаровске: из здания эвакуировались 50 человек
Матч между «Амуром» и «Автомобилистом»: хабаровчане не смогли победить лидера чемпионата