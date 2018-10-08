2018-10-08T04:55:43+03:00
Происшествия

Землетрясение на Камчатке: подземные толчки были на северо-востоке от краевой столицы

Сейсмособытие не доставило жителям региона никаких проблем
Ольга КИВА
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Землетрясение на Камчатке: подземные толчки были на северо-востоке от краевой столицыЗемлетрясение на Камчатке: подземные толчки были на северо-востоке от краевой столицыФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На Камчатке произошло землетрясение, которое жители региона даже не почувствовали. Происшествие случилось сегодня утром, 8 октября. Сообщение об этом появилось на сайте службы срочных донесений Обнинска. В нем говорится, что подземные толчки зафиксировали в акватории Тихого океана на глубине 10 километром. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр землетрясения находился в 209 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жители не ощутили землетрясения. Кроме того, в ведомстве пояснили, что во время подземных толчков и после них никто из населения не обратился за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города в районах. Угроза цунами не объявлялась.

Жителям региона напоминают, что в случае опасности, угрожающей жизни и здоровью, необходимо звонить на единый номер телефона спасения «01» со стационарных телефонов и «101» с мобильных телефонов.

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