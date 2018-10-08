СЕГОДНЯ 05:15 2018-10-08T05:15:47+03:00

В Комсомольске-на-Амуре автолюбитель не вписался в поворот и разбился насмерть Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 октября, в Комсомольске-на-Амуре на Хумминском шоссе произошла дорожная авария, в которой погиб 40-летний водитель. По предварительной информации, мужчина превысил скорость и просто не вписался в поворот.

- Машина KIA Sorento на полном ходу вылетела с трассы, опрокинулась и скатилась вниз во впадину между автомобильной и железнодорожной дорогами. В авто находился только водитель, который скончался на месте дорожного происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщил Вячеслав Бондарев, старший государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительным оценкам специалистов, машина после аварии скорее всего не подлежит восстановлению. После происшествия у нее повреждены двери, передние и задние крылья, зеркала, капот, крыша, стекла, бамперы, решетка радиатора и другие элементы.