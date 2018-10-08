2018-10-08T06:12:18+03:00
Происшествия

Безымянный пешеход погиб под колесами неопознанного авто в Хабаровске

Прибывшие врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь пострадавшему
Ольга КИВА
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Безымянный пешеход погиб под колесами неопознанного авто в ХабаровскеБезымянный пешеход погиб под колесами неопознанного авто в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Вчера ночью, 6 октября, в Хабаровске произошло дорожное происшествие, в котором погиб пешеход. Трагическое событие случилось в Краснофлотском районе на улице Руднева в районе дома №71. Мужчина собрался перейти дорогу, но не по пешеходному переходу, а там, где ему, видимо, было удобно. В это время по дороге ехала машина в сторону улицы Кирова, которая сбила пешехода. После случившегося водитель не счел нужным остановиться, а просто поехал дальше.

Как сообщили в отделении ОГИБДД Хабаровска, пешеход скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи. Его личность пока не удалось установить. При этом получить информацию об автомобиле, сбившем горожанина тоже не представляется возможным. Машина уехала в неизвестном направлении, ее примет и регистрационных данных нет.

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