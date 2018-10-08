2018-10-08T09:29:55+03:00
Происшествия

Пожар в частном доме в Хабаровском крае: огонь «съел» постройку, веранду и баню

Из-за сильного ветра пламя могло поглотить и близлежащие дома
Ольга КИВА
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Пожар в частном доме в Хабаровском крае: огонь «съел» постройку, веранду и банюПожар в частном доме в Хабаровском крае: огонь «съел» постройку, веранду и банюФото: Алексей ФОКИН
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Вчера днем, 7 октября, пожарные расчеты города Юности отправились на помощь жителям поселка Хурба. Огнеборцам предстояло усмирить пламя, которое охватило частный дом на улице Советской.

- Прибывшие пожарные увидели, как полыхает дощатая постройка, утепленная минеральной ватой и прессованной бумагой.Также горела пристроенная к дому веранда и баня. В этот день было ветрено. Из-за этого пламя могло перекинуться на близлежащие дома, но пожарным удалось справиться с огненной стихией, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огнеборцы смогли потушить пожар почти через пять с половиной часов. Когда пламя удалось приструнить осталось только оценить ущерб. К счастью, человеческих жертв не было

Сейчас специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку, чтобы выяснить причину возгорания и установить виновного.

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