СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-08T07:18:56+03:00

Поездка на мотоцикле закончилась для двух хабаровчан серьезными переломами костей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Водитель и пассажир мотоцикла Yamaha оказались пострадавшими в дорожной аварии. По предварительной информации, двухколесный транспорт врезался в дорожное ограждение. Это случилось из-за того, что водитель не справился с управлением. Как позже выяснилось в результате освидетельствования, мужчина был пьян. Происшествие произошло рано утром 6 октября, когда двое горожанина ехали по Комсомольскому шоссе в сторону Чернореченского шоссе.

В результате столкновения участники происшествия получили травмы разной степени тяжести. У одного из них закрытый перелом ключицы и перелом ребра, у другого - перелом теменной височной кости. Обоих госпитализировали в больницу, второго пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение.

По предварительной информации у водителя стаж вождения восемь лет. Страховой полис на мотоцикл мужчина не оформлял.