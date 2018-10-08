2018-10-08T07:18:56+03:00
Общество

Поездка на мотоцикле закончилась для двух хабаровчан серьезными переломами костей

Одного из пострадавших отправили нейрохирургическое отделение
Ольга КИВА
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Поездка на мотоцикле закончилась для двух хабаровчан серьезными переломами костейПоездка на мотоцикле закончилась для двух хабаровчан серьезными переломами костейФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Водитель и пассажир мотоцикла Yamaha оказались пострадавшими в дорожной аварии. По предварительной информации, двухколесный транспорт врезался в дорожное ограждение. Это случилось из-за того, что водитель не справился с управлением. Как позже выяснилось в результате освидетельствования, мужчина был пьян. Происшествие произошло рано утром 6 октября, когда двое горожанина ехали по Комсомольскому шоссе в сторону Чернореченского шоссе.

В результате столкновения участники происшествия получили травмы разной степени тяжести. У одного из них закрытый перелом ключицы и перелом ребра, у другого - перелом теменной височной кости. Обоих госпитализировали в больницу, второго пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение.

По предварительной информации у водителя стаж вождения восемь лет. Страховой полис на мотоцикл мужчина не оформлял.

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