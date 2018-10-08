В Хабаровске задержанный отправился в суд с ножом, спрятанным в пачке сигарет
В суде Железнодорожного района Хабаровска должны были рассмотреть дело об административном протоколе некоего гражданина Б. Для этого полицейские доставили горожанина в здание суда. Во время досмотра на входе у него обнаружили складной ножик, который категорически запрещено вносить внутрь помещений.
- Гражданина Б. спросили на входе, есть ли у него запрещенные к проносу в здание предметы и мужчина ответил отрицательно. Однако во время досмотра у него обнаружили нож, спрятанный в пачке сигарет, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.
С какой целью подсудимый хотел пронести нож в здание суда, пока не уточняется. Изъятие колющих предметов помогает предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в здании суда.