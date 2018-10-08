2018-10-08T07:50:54+03:00
Общество

В Хабаровске задержанный отправился в суд с ножом, спрятанным в пачке сигарет

Мужчина пытался обмануть приставов, но металлоискатель вывел его на чистую воду
Ольга КИВА
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В Хабаровске подсудимый отправился в суд с ножом, спрятанным в пачке сигаретВ Хабаровске подсудимый отправился в суд с ножом, спрятанным в пачке сигаретФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В суде Железнодорожного района Хабаровска должны были рассмотреть дело об административном протоколе некоего гражданина Б. Для этого полицейские доставили горожанина в здание суда. Во время досмотра на входе у него обнаружили складной ножик, который категорически запрещено вносить внутрь помещений.

- Гражданина Б. спросили на входе, есть ли у него запрещенные к проносу в здание предметы и мужчина ответил отрицательно. Однако во время досмотра у него обнаружили нож, спрятанный в пачке сигарет, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

С какой целью подсудимый хотел пронести нож в здание суда, пока не уточняется. Изъятие колющих предметов помогает предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в здании суда.

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